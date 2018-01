L'Aeroport de Reus supera el milió de passatgers

Les operacions, més de 16.000 aterratges i enlairaments en total, creix prop d'un 11% al llarg d'aquest any passat

Actualitzada 12/01/2018 a les 18:21

L'Aeroport de Reus va superar al llarg d'aquest passat 2017 la barrera del milió de passatgers. El nombre d'usuaris de l'equipament va créixer un 25,1% respecte el 2016 arribant, exactament, als 1.022,964, segons dades facilitades per Aena. També el nombre d'operacions fins el passat mes de desembre es va incrementar: en total, es van produir 16.023 aterratges i enlairaments, un 10,7% que en tot l'any anterior. Tot i que els mesos estiuencs continuen sent els que registren major nombre de passatgers –de juny a setembre, amb un màxim de 196.227 el juliol-, les xifres d'Aena evidencien un creixement percentual durant pràcticament tots els mesos de l'any –tot i que amb xifres absolutes molt més modestes fora dels mesos estiuencs- a excepció del mes de novembre, quan van caure un 17%. Pel que fa a les dades d'aquest últim mes desembre, han passat per l'aeroport 9.0002 passatges –un 15,8% més que l'any passat- i s'han operat 642 moviments –un 12,4% menys-.