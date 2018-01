Aena prohibeix alimentar els animals que rondin pels recintes d'aeroports

La nova mesura de seguretat s’estén a tota la xarxa i també a Reus, on els treballadors apunten que davant qualsevol irrupció s’avisa Control de Fauna

Actualitzada 11/01/2018 a les 21:19

Dos gossos a la pista, al juny

Aquest passat dimarts va entrar en vigor, a tots els aeroports de la xarxa, la nova mesura d’Aena inclosa dins la Normativa de Seguretat en Plataforma i que prohibeix els seus empleats, sota amenaça d’expedient, alimentar els animals que rondin pels recintes aeroportuaris. La regulació, tal com confirmen fonts d’Aena, implica també l’Aeroport de Reus i vol evitar riscos que la presència de fauna a la zona pot representar per al trànsit d’aeronaus.En altres aeroports de majors dimensions, com és el cas de Madrid-Barajas, la seva implantació ha estat acompanyada de polèmica després que la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) fes públic un comunicat on titllava la prohibició de «maltractament animal» i demanava Aena que resolgués d’una altra manera el problema que suposa, en aquest escenari concret, una colònia de prop de 400 animals abandonats.A l’Aeroport de Reus, treballadors apunten la presència freqüent de conills dins els terrenys que formen part del recinte aeroportuari i la irrupció, tot i que no freqüent, d’alguns gats i gossos. També, en alguna situació més aïllada, de porcs senglars. Expliquen, amb tot, que a l’equipament de la capital del Baix Camp se segueix de manera estricta el protocol que cal aplicar quan es detecta la presència d’un animal a la zona, i que passa per donar l’alerta al Servei de Control de Fauna. Aquest és el responsable de localitzar, capturar i traslladar l’animal en qüestió o bé fins a una localització segura o a mans de l’entitat o institució que se n’hagi de fer càrrec.«En cap cas», concreten les mateixes fonts, «s’alimenta aquí animals que hi puguin arribar» perquè «és un aeroport relativament petit on tot està controlat i el personal som conscients que fer-ho podria atraure la seva presència i generar perill». A més, expliquen, el Servei de Control de Fauna, que ofereix servei durant les hores de llum, «acostuma a actuar molt ràpidament i amb eficàcia».Tot just fa sis mesos, a finals de juny del 2017, la irrupció de dos gossos a la pista de l’Aeroport de Reus va obligar a intervenir agents de la Guàrdia Civil, en un succés que va donar-se a darrera hora del vespre i que va coincidir amb la franja prevista per a l’aterratge de dos vols procedents de Dublín i de Cork. Personal de l’aeròdrom va detectar-los, seguint els protocols establerts, fet pel qual van activar-se efectius de la Guàrdia Civil que van recollir els gossos. L’episodi no va tenir afectació, tal com asseguraven llavors des d’Aena, a l’operativa, i els passatgers de les rutes amb Dublín i Cork van aterrar a l’hora. Sí que va fer, anecdòticament, que un dels dos avions hagués d’esperar-se només uns instants, sobrevolant l’Aeroport, per aterrar amb la màxima seguretat.