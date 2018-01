Reus creixerà per la zona nord amb la construcció d'una nova ronda

Un equivalent exterior a l’avinguda Onze de Setembre enllaçarà La Vitxeta i la carretera de Castellvell i urbanitzarà aquesta àrea

Desenvolupar terrenys

L’Ajuntament tirarà endavant el projecte de la ronda nord i construirà, «a dos o tres anys vista», un nou tram de carretera que anirà des de la rotonda on conflueixen els carrers de Vinebre i de les Borges del Camp, a tocar de l’Escola Montsant i la carretera de Castellvell, fins el tennis del Reus Deportiu i l’Escola La Vitxeta, a prop de la urbanització Sant Joan. La via que en resulti permetrà evitar l’avinguda Onze de Setembre, carregada amb prop de 27.000 vehicles al dia, i travessar des de l’Institut Gabriel Ferrater, a la zona del Carrefour, fins a la carretera de Castellvell.Urbanisme busca, amb això, descongestionar una part de la ciutat que ja s’havia vist alleugerida, tot i que no suficientment, gràcies a la substitució d’un encreuament amb semàfor a l’àmbit de Mas Mainer. Amb aquesta solució de mobilitat, l’Ajuntament «acompanyarà» el desenvolupament urbanístic del nord de Reus, al voltant de la ronda, i propiciarà així el creixement de la ciutat en aquest sentit.Les obres, que no s’executaran de manera immediata tot i que el projecte «faci les primeres passes en aquest mandat i es comenci a veure en ferm en el següent», beneficiaran els veïns de Castellvell, Almoster, El Pinar i els usuaris d’alguns equipaments importants com ara els centres d’ensenyament que s’ubiquen al voltant de la futura ronda. L’import que caldria desemborsar exclusivament de l’asfaltat està per sota del mig milió d’euros. Tot i que la idea, en un principi, passava per materialitzar la via «amb un sistema de cessió anticipada dels terrenys», la negativa d’alguns dels propietaris va frustrar aquesta alternativa «i el que estem treballant ara és buscar el desenvolupament urbanístic de la zona: que alguns que tinguin més del 50% de la superfície on va la ronda s’uneixin per plantejar carrers i subministraments», apunta el regidor d’Urbanisme, Marc Arza.En el mateix sentit, l’Ajuntament «acompanyarà» el desenvolupament d’aquell espai, on s’espera la ubicació futura de promocions immobiliàries. És la voluntat de l’Ajuntament «que la ciutat creixi per aquesta banda», afegeix Arza. El projecte, a què ha tingut accés el Diari Més, incloïa d’inici la instal·lació d’un carril bici. Sobre aquest extrem, precisa Arza, «és molt complicat pensar encara, quan estem centrats encara en la urbanització», tot i que «a Europa, i a Reus, el més normal és que en qualsevol desenvolupament urbanístic es contempli l’ús de la bicicleta».La represa del projecte, explica el regidor d’Urbanisme, «s’ha decidit ara perquè, amb les obres de Mas Mainer vam ser més conscients d’una cosa que ja sabíem, i que és que l’avinguda Onze de Setembre té massa trànsit per ser interior i que aquí tenim una assignatura pendent». L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, explica sobre la ronda que «Reus és una ciutat compacta i ha de continuar creixent sense deixar de ser-ho. El projecte per desenvolupar la ronda nord a mitjà termini va en aquesta línia i treballarem per fer-ho possible quan abans millor». «L’obertura parcial de la ronda nord suposarà un gran canvi: permetrà reduir la densitat de circulació al voltant de l’avinguda de l’Onze de Setembre i la carretera de Castellvell i millorar la mobilitat dels residents a la part nord de la ciutat. Aquesta connexió beneficiarà especialment els veïns i els diversos centres educatius ubicats a la zona, com l’Escola Joan Rebull i l’Escola La Vitxeta», conclou el batlle.