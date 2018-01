Rescaten quatre gossos tirats a una bassa de residus al polígon Agro Reus

Aparentment, els animals es trobaven amb vida i han passat a disposició de la protectora

Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 13.04 hores per part de la guàrdia Urbana per rescatar quatre gossos dins una bassa de residus al polígon industrial Agro Reus. Els animals, aparentment amb vida, han passat a disposició de la protectora.Dues dotacions de Bombers s'han apropat a la bassa al camí dels Molins a Reus. La Guàrdia Urbana investiga qui són els propietaris, ja que tot indica que han estat llençats conscientment.Catalunya penalitza l'abandonament d'animals amb multes d'entre 400 a 20.000 euros, en funció dels danys als quals s'exposin les bèsties, a part de què pot ser tractat com un delicte de maltractament animal.