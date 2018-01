La plantilla de Ginsa tem nous acomiadaments per la sortida prevista de Móra

La presidenta del Grup Salut va reunir-se el dimecres amb el Comitè d’Empresa tot coincidint amb la desconnexió d’Amposta i després que Tortosa hagi marxat

Actualitzada 10/01/2018 a les 20:25

Missatge de calma als empleats

Pendents d’empreses i consorcis

El Comitè d’Empresa de Ginsa espera amb preocupació la desvinculació de l’Hospital de Móra d’Ebre, anunciada per a l’abril i que suposarà una segona fase del desmembrament de Sagessa després que Tortosa sortís dimecres de l’accionariat la seva empresa de serveis i gestió administrativa i Amposta ho hagués fet 31 de desembre. El col·lectiu tem que la pèrdua d’activitat que generarà aquest altre pas repercuteixi en una nova reestructuració de la plantilla.En un comunicat fet públic aquest 9 de gener, la pròpia Ginsa anunciava «l’extinció de cinc contractes de treball i la recol·locació de 33 professionals» que van formar part d’aquesta societat fins dilluns, i atribuïa la decisió a la desconnexió de Tortosa i Amposta que «representa una disminució del 23% de la facturació de Ginsa». El Comitè d’Empresa denuncia, però, que els cinc acomiadaments «podrien ser sis perquè, a hores d’ara, la situació d’un dels treballadors encara no està aclarida» i que les 33 reubicacions no ho són com a tal, sinó que «els centres de l’Ebre que marxes s’han quedat amb els empleats de Ginsa que hi treballaven». També que «arran de la incertesa que vivíem perquè en aquests mesos no se’ns havia aclarit res sobre el nostre futur, els qui van poder van optar per buscar una altra feina i marxar de l’empresa. Les baixes d’altres que, per algun motiu, van deixar el seu lloc, tampoc no s’han cobert i això és igualment, d’alguna forma, prescindir de treballadors».Per això, «no sabem què passarà a partir del 18 d’abril, que és quan ha de sortir Móra. Si ens trobarem amb més acomiadaments o què se’n farà del personal administratiu», apunta el president del Comitè d’Empresa, Carles Bergadà. De moment, la plantilla no ha decidit encara si emprendrà algun tipus d’acció de protesta arran de la reestructuració. Aquest extrem es tractarà en una trobada prevista per dijous i en què els professionals posaran damunt la taula les seves inquietuds per la nova situació de Ginsa.La presidenta del Grup Salut, Noemí Llauradó, va mantenir dimecres una reunió amb el Comitè d’Empresa on va transmetre al col·lectiu un missatge de calma. Els treballadors, amb tot, «ja no confiem amb res i estem a l’expectativa del que pugui passar en els propers mesos». Al setembre, i preguntada per les possibles conseqüències de la sortida de Tortosa i Amposta, Llauradó havia apuntat que «Ginsa és propietat de tres municipis: Reus, Tortosa i Amposta. I la voluntat dels tres és assegurar la viabilitat amb els mateixos o bé amb altres socis, i preservar el màxim de llocs de feina amb Ginsa o altres socis». I subratllava que «som conscients que els canvis no hauran de repercutir en els llocs de treball que hi ha a Ginsa. En això estem treballant tots plegats i, per tant, calma».L’adéu de Móra d’Ebre a Sagessa està relacionat amb la creació, per part de la Generalitat, de l’empresa pública Salut Ebre. Sobre aquesta, tal com succeeix amb el consorci de l’Hospital Sant Joan, hi ha acord i converses, però no s’ha produït la constitució encara.