300 joves participen a la segona edició del NDL x Joves de Reus

Després de la bona acollida de la primera edició, aquest Nadal el programa s'ha consolidat amb força entre els joves de 12 a 17 anys

Actualitzada 10/01/2018 a les 19:19

Manualitats, cuina, jocs i música

La Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència, a través del Casal de Joves La Palma, ha organitzat la segona edició del NDL x Joves, un programa d'activitats formatives i de lleure gratuïtes en què han participat 300 joves, al voltant de cinquanta assistents més que l'any passat. Després de la bona acollida de la primera edició, aquest Nadal el programa s'ha consolidat amb força entre els joves de 12 a 17 anys.NDL x Joves oferia un espai en què els joves de Reus podien gaudir d'un ampli ventall d'activitats d'interès durant les vacances de Nadal i a les instal·lacions del Casal de Joves.Enguany es va canviar el format i es van oferir activitats en horari de matí i de tarda: durant el matí es van programar activitats més creatives i es van reservar per la tarda les activitats més lúdiques. Les activitats amb més èxit d'assistència van ser els tallers de Fes-t’ho tu mateix, on els joves realitzaven diferents tipus de productes «do it yourself» com ara penjolls, caixetes decorades amb vinil, clauers, etc; els de cuina i la zona recreativa i virtual amb diferents simuadors virtuals, cistelles de bàsquet i fubolí. L’últim dia es va organitzar una festa LED, on més de 80 joves van gaudir de la millor música amb una il·luminació especial.Entre tots els participants es va realitzar un sorteig amb diversos obsequis, gentilesa de dotze establiments col·laboradors de la Targeta Jove: Reus Deportiu, La Copi, Laserlab 3D, Basic Escola de Ball, Guau, J.Prats, Tarraco Karting, Reus Promoció, Gepec, Ramon Bergadà, Mainstream clothing i el Centre de Lectura.