Un mas s'incendia totalment a Reus

Vuit dotacions de Bombers han treballat en l'extinció de l'incendi, on no hi ha hagut ferits

Actualitzada 10/01/2018 a les 09:01

Fins a vuit dotacions de Bombers han treballat, la matinada d'aquest dimecres 10 de gener, en un incendi que ha cremat totalment un mas a Reus. El foc s'ha originat a les 5 de la matianda en un mas situat al quilòmetre 10 de la C-14, a la part sud del cementiri, concretament a la Riera d'Almoster en direcció Montoliu.



Les flames han cremat completament tot el mas, que consta de 200 metres quadrats amb una planta baixa i un pis. A causa de la temperatura, el sostre ha col·lapsat. També ha cremat tot el que hi havia a l'interior. En l'incendi no s'han hagut de lamentar ferits, ja que l'amo del mas es trobava a l'exterior de l'habitatge un cop han arribat els Bombers.



L'incendi s'ha pogut estabilitzar poc abans de les 7 del matí, però a hores d'ara, a les 9, tres vehicles de Bombers romanen al lloc dels fets treballant en aquest servei.