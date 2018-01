La CUP demana que tothom pugui ser Rei a la cavalcada de Reus

Critica l'elecció feta «a dit per l'alcalde en curs»

Actualitzada 10/01/2018 a les 11:56

La CUP va fer públic ahir un article d’opinió signat per Mariona Quadrada on la formació critica el sistema d’elecció dels tres Reis Mags a la cavalcada de Reus i demana que la tria es faci d’una forma més participativa. «A Reus, els tres Reis Mags es trien a dit des de la casa de la vila per obra i gràcia de l’alcalde en curs.Normalment els homes triats han de ser persones que es puguin permetre una despesa de com a mínim 3.000 euros, que és el que els costarà la festa de la compra de caramels per tirar al públic», comença l’article, que apunta que «els homes triats hi afegeixen la cort amb la seva família o gent propera, que fan de patges o altres personatges». «Més enllà d’això, la tradició diu que hi ha un rei blanc, un de ros i un de negre. Pel que fa als dos primers, no hi ha problema de color entre els habitants de la ciutat», continua la carta de la regidora, que es pregunta «Ara bé, i el negre? Fa uns quants anys i per mitjà d’una associació de senegalesos, es va aconseguir que el rei fos d’aquest col·lectiu. Un encert que donava credibilitat als personatges i encara molt més important, incloïa algú que no pertanyia a les elits de la ciutat. Tanmateix, aquestes persones no pagaven, així doncs, de sobte, van desaparèixer de les previsions de la cavalcada».«Aquest últim any ens hem superat», afegeix Quadrada, «fent que un home dels triats sigui un regidor de l’Ajuntament. Un regidor que ha fet de rei negre pintat. Segur que a Reus no hi ha cap africà, cubà, dominicà o català que sigui negre? Quina vergonya!». «Hi hauria mil formes participatives o, per exemple, per sorteig, per barris, per carrers, etc. Si hi ha voluntat, hi ha proposta i solució. Pel que fa als diners és fàcil, tres per tres, nou. L’Ajuntament no es pot fer càrrec d’aquesta despesa quan gasta molt més amb atraccions de carrer», conclou l’article.