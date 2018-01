Els Mossos d'Esquadra havien iniciat una investigació per esbrinar si es tractava d'una mort biològica o violenta, ja que l'home es trobava estès al terra i amb un trau al cap

Els Mossos d'Esquadra han conclòs que la mort de l'home que es va trobar ahir dimarts sense vida al seu domicili de Reus va ser natural. La Policia Autonòmica havia engegat una investigació per esbrinar si es tractava d'una mort biològica o violenta, ja que l'home es va trobar estès al terra, on hi havia una taca de sang a causa d'un trau al cap.Els fets es van produir la tarda d'ahir dimarts, 9 de gener, quan la cuidadora i dóna de la neteja que presta serveis a casa del difunt es va trobar el cos sense vida de l'home al terra de l'habitatge. La dona va trucar ràpidament al 112 i els Mossos d'Esquadra es van dirigir al domicili. Allà van veure que l'home tenia un trau al cap i que hi havien diversos calaixos oberts. En vista de l'escena, els agents van obrir una investigació per esclarir la causa de la mort.Un cop realitzada l'autòpsia, el matí d'aquest dimecres 10 de gener, s'ha determinat que es tracta d'una mort natural. Per tant, el trau al cap que presentava el difunt es va produir a causa de la caiguda i no va ser conseqüència de cap acció violenta.