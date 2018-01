Investiguen la mort d'un home al seu domicili a Reus

El cos de l'home, de 67 anys, es va trobar estès al terra amb un trau al cap

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 67 anys que va ser trobat sense vida al seu domicili, al carrer Sant Francesc Xavier de la ciutat de Reus, proper al carrer Batan. Els fets van succeir la tarda d'ahir dimarts 9 de gener, quan una cuidadora i dona de la neteja que treballava en aquest domicili va trobar el cos de l'individu estès al terra sense vida, amb un trau al cap i una taca de sang just al costat.



L'alertant va donar l'avís del succés al 112 prop de dos quarts de sis de la tarda. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar els Mossos d'Esquadra, que van analitzar l'escena. L'home presentava un trau al cap i hi havia diversos calaixos de la casa oberts, per la qual cosa els agents demanar la presència d'un tècnic forense perquè analitzés el cos. El tècnic, però, no va poder determinar en el moment la causa de la mort de l'home.



Davant aquests fets, els Mossos han iniciat una investigació per determinar si la mort ha estat natural o es tracta d'una mort violenta. L'autòpsia que resoldrà la causa del traspàs de l'home es realitzarà avui dimecres.