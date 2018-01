Els Avis per la Llibertat també es concentraran en dissabte

Les concentracions deixaran d’adreçar-se només als avis, és una de les múltiples novetats que el col·lectiu està preparant

M. P.

Actualitzada 09/01/2018 a les 21:30

Els Avis i Àvies per la Llibertat van prendre dimarts la determinació de convocar també els dissabtes, a partir d’ara, les concentracions que venien fent a la plaça del Mercadal de dilluns a divendres. Amb l’ampliació, el col·lectiu, que espera que «això durarà molt probablement mesos o fins i tot anys», pretén que més gent pugui sumar-se a les cites davant el palau municipal.



«Estem segurs que moltes persones que, entre setmana, perquè treballen o per altres motius, no poden venir, sí que ho faran si també hi som els dissabtes», apunta un dels portaveus dels Avis i Àvies per la Llibertat, que diu que «volem que tothom qui vulgui s’hi pugui sumar». Les concentracions de bufandes grogues deixaran d’adreçar-se, llavors, només als avis, com una entre les múltiples novetats que el col·lectiu està preparant i que desvetllarà al llarg dels propers dies.