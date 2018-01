Reus s'acomiada de la capitalitat cultural amb espectacles, música i focs artificials

Un acte de comiat institucional, una obra musical amb més de 200 artistes i un xou pirotècnic al Mercadal posaran aquest cap de setmana punt i final cap a una distinció que passarà a mans de Manresa

Actualitzada 09/01/2018 a les 14:55

Reus diu adéu a la Capitalitat de la Cultura Catalana 2017, distinció anual que ara en prendrà el relleu la ciutat de Manresa. El traspàs oficial es farà efectiu aquest divendres i la capital del Baix Camp, de la mateixa manera que va celebrar l'inici de l'any de la capitalitat amb un gran espectacle inaugural, ara també se'n vol acomiadar amb tots els luxes. D'una banda, s'ha organitzat un acte institucional al Teatre Fortuny, aquest divendres a les nou de la nit, dirigit pel director teatral reusenc Francesc Cerro, que serà un clam a la cultura i la llibertat. L'acte anirà seguit d'un gran espectacle musical de cloenda amb la participació de més 200 actors, cantants i músics, en un muntatge de Teatre de les Comèdies titulat «Dos segles d'esplendor». I l'endemà dissabte a les set de la tarda es desplegarà un espectacle pirotècnic amb artistes en directe a la plaça del Mercadal amb l'objectiu de tancar l'any de la capitalitat deixant el llistó ben alt. «Hem estat la millor capital de la cultural catalana fins al moment», ha afirmat Cerro.



«Tot i ser la recta final, jo li vull dir punt i seguit», ha afegit la regidora de Cultura de Reus, Montserrat Caelles, durant la presentació dels actes de commemoració final de l'any de la Capitalitat Cultural Catalana aquest dimarts al Teatre Fortuny, on s'hi desenvoluparà la cloenda. L'acte institucional, de mitja hora de durada, serà conduït per l'actor Joan Carreras i es tancarà amb una ària d'òpera -de la qual no se'n vol desvetllar el nom-, amb la participació de tres corals reusenques.



Després arrencarà el muntatge que pretén ser un recorregut als 200 anys i escaig de la història musical de Reus i els seus compositors. Això ha comportat una llarga feina d'investigació en arxius. Es podran escoltar obres inèdites, abans mai interpretades en públic. És el cas de Xavieret i Anna d'un antic director de la Banda Municipal de Reus. Els seus dos fills -als quals va dedicar la peça- ja han confirmat la seva assistència a l'acte. Actualment ronden els 90 anys i no l'han sentit mai tocar.



L'espectacle inclourà altres petites joies com, per exemple, la interpretació del Preludi de l'Esquella de la Torratxa, obra de Joan Sariols Porta, un compositor de sarsueles que va col·laborar estretament amb Serafí Pitarra, del qual va musicar alguns dels textos més coneguts. El muntatge, titulat Dos segles d'esplendor, que arrencarà amb l'obertura del primer teatre estable de Reus, inclourà, en els 55 minuts de durada de l'espectacle, una quinzena d'escenes amb 13 números musicals.



El cantant Joan Masdeu, amb el tema Reus, representarà el darrer número d'un muntatge en el qual també hi participaran cares reusenques conegudes com els músics Fito Luri o Ariel Santamaria, que es presenta a si mateix com l'Elvis de Reus. Dissabte serà el torn dels focs artificials, a càrrec de la pirotècnia Igual, que combinarà la pirotècnia amb música, il·luminació a les façanes laterals de la plaça del Mercadal, passi d'imatges sobre l'edifici Gaudí, a més de números d'artistes en directe.