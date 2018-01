Llibertat amb càrrecs per als tres detinguts en l'operació policial contra el patrimoni a Reus

La investigació d'un robatori a un domicili al carrer Eduard Toda va ser el detonant

Redacció

Actualitzada 08/01/2018 a les 21:17

El passat divendres, 5 de gener, l'ARRO de la policia catalana va entrar en un pis de la Riera de Miró per una ordre judicial per delictes contra el patrimoni.



L'operació es va saldar amb tres detinguts de nacionalitat marroquina, veïns de Reus i d'entre 20 i 21 anys. Tots tres acumulaven 14 antecedents policials i van passar a disposició del Jutjat de Guàrdia de la capital del Baix Camp. Al dia següent, els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs.



Inici investigació

La investigació arrenca amb un robatori, que va tenir lloc la matinada del dia 30, en un habitatge del carrer Eduard Toda de Reus. Els autors van sostreure material divers, entre aquest hi havia electrodomèstics, joies, diners, una escopeta de caça i dos coixins de sofà (que serien claus per a la investigació), entre d'altres coses. Els delinqüents també van sostreure del garatge (des d'on es creu que van entrar a robar) una motocicleta i un cotxe.



El denunciant del robatori va localitzar, cap a les 12 del migdia, el vehicle sostret al pàrquing del carrer Riera Mirò. Agents de la policia van acudir a fer l'inspecció ocular i a l'interior van localitzar un dels coixins de sofà sostrets. Tanmateix, a la tarda, el denunciant va trobar la moto, també robada, al carrer Escultor Rocamora. Aquesta va passar al dipòsit de vehicles, on es va fer l'inspecció corresponent.



En diverses gestions dels Mossos d'Esquadra, en una terrassa de la Riera Mirò es va localitzar l'altre coixí sostret. Per la qual cosa, es va sol·licitar l'ordre judicial per tal de poder accedir a l'habitatge, que era de titularitat bancària i, recentment, havia estat ocupat.



Amb l'entrada a la vivenda, es van recuperar els objectes del robatori del 30 de desembre, a més d'altre material, segurament, procedent d'altres sustraccions anteriors. Entre els objectes hi havia: dos escopetes, una bicicleta, joies, telèfons, electrodomèstics, etc. Fonts policials confirmen que els tres detinguts convivien a l'habitatge interceptat.



Els Mossos estan fent un seguiments dels robatoris i denuncies recents per poder determinar la procedència de la resta d'objectes trobats al domicili de la Riera Miró.