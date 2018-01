El buidat de contenidors d'esporga es farà almenys un cop a la setmana

L’Ajuntament treu a licitació el contracte de recollida dels residus de la poda generats als domicilis i penalitzarà que quedin restes al voltant dels dipòsits

Actualitzada 09/01/2018 a les 09:23

L’Ajuntament de Reus ha tret a concurs el contracte pel servei de recollida i transport dels residus d’esporga generats pels ciutadans, mitjançant contenidors a la via pública, amb un pressupost de 32.000 euros IVA inclòs. El municipi va generar 449.820 quilos d’aquest residu al 2016, i fins a 630.860 l’any anterior. Al 2010, s’havia assolit la xifra de 2.438.745 quilos. Els dipòsits per l’esporga havien donat lloc, temps enrere, a queixes entre el veïnat d’algunes zones, que reclamava mesures per tal de frenar l’abocament incontrolat i denunciava que la forma dels contenidors en dificultava l’ús. El termini de presentació d’ofertes acaba el 23 de gener.

El plec de condicions de la nova licitació, que compta amb un pressupost de prop de 26.400 euros, concreta que les banyeres de recollida d’esporga mantindran les característiques de les que es van implantar més recentment, amb tapa, i que es troben distribuïts en 15 punts.

En detall, Reus disposa de contenidors per dipositar l’esporga que els mateixos veïns generen el barri Immaculada, la urbanització Blancafort, els barris Mas Vilanova, Fortuny, Mas Abelló, Mas Carpa, la urbanització Sant Joan, els xalets Quintana, la urbanització Pelai, Les Palmeres, el barri Sol i Vista, Jardins de Reus, la urbanització Pi, la urbanització Juncosa, el barri Gaudí i Brigades Municipals.

El contracte compromet l’empresa que hi accedeixi a realitzar la recollida de tots els contenidors de la ciutat un cop per setmana durant la temporada baixa, és a dir, entre els mesos de febrer i setembre. I apunta que el període màxim entre recollides no superarà els 7-8 dies. En la temporada alta, que es correspon amb els mesos entre octubre i gener, la recollida s’haurà de dur a terme dos cops per setmana. Es realitzarà, en el mateix sentit, un control per tal que, si fos necessari, pugui fer-se un buidat abans del dia de la programació, prèvia comunicació als serveis tècnics municipals. En aquest marge, el període màxim entre recollides no superarà els 3-4 dies.

Totalment net

El servei s’entén, segons la mateixa documentació, de manera integral, motiu pel qual el licitador haurà de preveure la recollida de qualsevol residu d’esporga que resti al voltant dels contenidors i deixar totalment net i sense restes el voltant de la ubicació un cop executada la recollida. El no compliment d’aquest requisit significarà, tal com ho estableix l’Ajuntament, una penalització d’un 10% del preu de recollida per contenidor que l’adjudicatari hagi proposat a l’oferta econòmica, que s’aplicarà en la certificació mensual per cada contenidor amb recollida parcial. Si un contenidor no es recull i no es justifica la causa per la qual ha estat impossible fer-ho, la deducció d’aquest servei en la facturació serà del 150%. En el moment del buidat, a més, l’equip haurà de revisar que l’estat del contenidor sigui el correcte.

Treballs d’arboricultura al carrer

L’Ajuntament també ha tret a licitació la realització dels treballs d’esporga a la ciutat per a les campanyes 2018-2019 i 2019-2020, amb un pressupost de 202.500 euros IVA inclòs. El termini de presentació d’ofertes acaba el 12 de febrer.