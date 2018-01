Reus tanca la campanya de Nadal amb més visitants que l'anterior

Els diversos esdeveniments programats durant aquests dies ha propiciat l'augment d'afluència

Redacció

Actualitzada 08/01/2018 a les 18:27

Reus ha tancat la campanya de Nadal amb més visitants que l'anterior, segons els indicadors proporcionats pels usuaris dels aparcaments i els vianants que han passat per davant de punts de connexió wifi.



Segons informa el consistori, la campanya 'Reus és Nadal' s'ha tancat amb bones xifres, coincidint amb el tram final de capitalitat de la Cultura Catalana que ha exercit la ciutat el 2017. Reus ha ofert nou espais temàtics, amb activitats, pista de gel i espectacles en aquests dies festius. El centre de Reus ha estat l’escenari de 9 àmbits temàtics on s’han pogut veure els principals espectacles i activitats de Nadal: sis amb un emplaçament concret («La màgia del gel», «Temps d’espectacle», «Mercat de Nadal i arbre de Nadal», «Nadal artesà», «Nadal al Gaudí Centre» i «Hola 2018») i la resta («Passejant pel Nadal», «Reis Reus» i «El nadal més tradicional») que agrupaven la resta d’espectacles i activitats programades durant els dies de la campanya.



Entre aquests esdeveniments destaquen l’organització dels espectacles de format més gran, com el del dia de l’encesa de l’enllumenat de Nadal i els de tots els que ha durat la campanya, i que al llarg de sis setmanes han convertit la plaça de Prim i la plaça del Mercadal en un gran escenari a l’aire lliure, seguint la llarga tradició cultural i de festivals de la ciutat. Aquestes actuacions han gaudit d’una gran afluència de públic. Seguint aquesta línia d’organització d’espectacles, també s’ha apostat per la realització d’espectacles itinerants de més petit format pel centre de la ciutat.



En aquesta campanya també s’han consolidat la plaça de la Llibertat com a espai lúdic, amb la pista de patinatge sobre gel i les atraccions de fira, i la plaça del Mercadal, com a espai dels actes tradicionals, amb el Mercat de Nadal, l’arbre i la benvinguda a l’any nou.



La xifra d'usuaris als aparcaments municipals ha crescut durant la campanya de Nadal, amb un total de 218.178 vehicles (5.047 vehicles per dia) del 24 de novembre al 5 de gener, fet que suposa un 0,53 % més amb relació al mateix període de l'any passat.



Les dades del trànsit de vianants s'han pogut extreure de l'explotació de la informació del servei Reus wifi, que indica el nombre de persones que circulen davant dels diferents punts wifi distribuïts per la ciutat. Fent l'extrapolació de què el 60 % dels vianants tenen el wifi obert, més de 78.000 persones van passejar per davant dels dos punts més cèntrics del 23 de desembre al 6 de gener.



Un total de 13.228 persones van gaudir de la pista de gel, una xifra lleugerament inferior a la del 2016, a causa dels episodis de fort vent. A aquesta xifra cal sumar-li més de 1.892 nens de les 28 escoles i altres centres educatius i d'oci de Reus que han pogut patinar gratuïtament, gràcies a l'acord al qual es va arribar amb l'empresa gestora de la pista de gel.



D'una altra banda, uns 35.000 nens han pujat a alguna de les atraccions de fira instal·lades, uns 7.500 d'ells amb vals de promoció dels comerciants i mil més amb vals gratuïts per a menors en risc de vulnerabilitat social. EFE