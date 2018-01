Els Centres Cívics de Reus ofereixen més de 130 activitats

Aquest dilluns s'han obert les inscripcions a una oferta de cursos molt variada

Actualitzada 08/01/2018 a les 15:30

La xarxa de Centres Cívics municipals ha obert aquest dilluns 8 de gener (i fins al 26 de gener) el termini d'inscripcions per a la programació febrer-maig de 2018. El calendari ofereix més de 130 cursos i tallers, dirigits a tothom, infants, adults i persones grans. La durada dels cursos, menys els monogràfics, serà de 15 sessions compreses entre el 5 de febrer i el 29 de maig. El període d'inscripció romandrà obert mentre hi hagi places disponibles. La matrícula pot fer-se per internet a: http://centrescivics.reus.cat o presencialment a les consergeries dels centres cívics.La nova programació planteja ofertes de diferents d’àmbits, com les arts escèniques i musicals, les arts plàstiques i manuals, l'entrenament mental i emocional, l'esport, els idiomes, la dansa, la gastronomia, la fotografia i creativitat digital, la gastronomia i la informàtica i les noves tecnologies. Activitats com la robòtica educativa, el teclat electrònic, el mindfulness, el iogalates, la gimnàstica hipopressiva, el running urbà, la cuina índia, amb algues i sense forn, els «retocs» d'imatges digitals, diferents nivells dels idiomes, entre altres propostes interessants per a tots els públics.