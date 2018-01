Els veïns de Planes del Rei, a Pratdip, denuncien que porten set dies sense aigua

Creuen que l’Ajuntament es desentén de la incidencia i alguns han presentat denuncia als Mossos

Actualitzada 07/01/2018 a les 16:25

La urbanització de Planes de Rei, a Pratdip (Baix Camp), no té aigua potable des del 31 de desembre. Això és el que denuncien els veïns, que afirmen que l'ajuntament es desentén de la incidència, que rauria en un problema a les instal·lacions, tot raonant que la urbanització és privada. En canvi, els afectats defensen que, tot i ser privada, paguen els rebuts d'aigua de boca al consistori. «L'alcalde no ha fet res més que un decret -presentat dimecres- on explica que ha demanat a l'empresa que facin el possible perquè tinguem aigua», ha explicat a l'ACN Òscar Serrano, un dels veïns afectats, que diu que el batlle manté que són els propietaris qui han de pagar la reparació. A la urbanització hi ha uns 190 veïns afectats per la incidència en ple Cap d'Any i Reis, quan molts han rebut la visita de familiars d'altres punts. «No ens podem banyar, ni rentar la roba, ni cuinar», ha lamentat Serrano, que ha explicat que alguns veïns van presentar denúncia davant dels Mossos d'Esquadra dimarts.

Serrano ha explicat que hi ha veïns que han hagut de marxar a cases de parents d'altres pobles perquè «no podien aguantar més» aquesta situació després de set dies sense aigua potable, tret d'alguns moments puntuals. Els veïns també denuncien que, fins ara, cap equip s'ha desplaçat fins al poble a arreglar les instal·lacions ni s'ha aportat una alternativa, com un camió cisterna.



Els afectats argumenten que les factures de l'aigua les paguen a l'ajuntament, i també els cànons de manteniment i reparació pertinents. Serrano relata que ara es debat «si les bombes són velles o noves», però que això no té importància, perquè considera el consistori responsable i afirma que «s'ha de pagar i ja està». «Paguem molts impostos cada any, i a la quota de cada mes ja es paga, això», argumenta.



D'altra banda, aquest veí lamenta aquesta situació tenint en compte que Pratdip és un dels municipis que més aigua té: «l'aigua se'n va pels barrancs i les fonts ragen; que no tinguem aigua per no tenir el mecanisme és molt greu, quan tenen tota la responsabilitat». Dissabte a la tarda, els veïns es van concentrar per denunciar públicament aquesta incidència.