Crema completament un magatzem de sabates a Reus

Imatge dels bombers treballant per apagar el foc

Sis dotacions han treballat en l’extinció de les flames la matinada d’aquest diumenge

Actualitzada 07/01/2018 a les 11:39

Un incendi ha cremat completament un magatzem de sabates la matinada d'aquest diumenge a Reus, segons han informat els Bombers. El cos ha rebut l'avís a les 2.20 hores i fins al lloc s'han desplaçat sis dotacions dels parcs de Reus, Tarragona i Cambrils. La nau, d'uns 500 metres quadrats, ha quedat completament afectada i el sostre de formigó armat ha col·lapsat. Com a conseqüència de l'incendi s'ha cremat tot el material que hi havia a l'interior i dos camions del mateix magatzem. La nau es troba situada al camí antic de Castellvell, a la parcel·la 15.



A hores d'ara els bombers continuen treballant per treure els 2 camions calcinats de dintre i fer caure l'estructura de la coberta i així acabar d'extingir els punts calents.