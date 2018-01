L'equip ARRO, fortament armat, ha irromput en una vivenda de la Riera de Miró

L'ARRO de la policia catalana ha entrat en un pis de la Riera de Miró al voltant de les 12 del migdia en base a una ordre judicial per delictes contra el patrimoni.



Els efectius han entrat, concretament, al número 2 i ho han fet fortament armats. De moment, l'operació està en curs i no ha trascendit si hi ha cap detenció ni més informació sobre el cas.