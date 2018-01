L'ANC de Reus insta a l'Ajuntament a tornar a penjar la pancarta 'Llibertat presos polítics'

L’entitat, que assegura que els pot cedir més pancartes si ja no disposen d’ella, els ho demana un cop acabada la campanya electoral

Redacció

Actualitzada 04/01/2018 a les 13:13

L’ANC de Reus ha instat a l’Ajuntament de la ciutat a que torni a penjar a la façana de l’edifici consistorial la pancarta que reclama l’alliberament dels «presos polítics». Es refereix a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, líders d’ANC i Òmnium respectivament empresonats a Soto del Real, i als consellers cessat Oriol Junqueras i Joaquim Forn, empresonats a Estremera.



Davant l’empresonament dels líders de les entitats independentistes i dels polítics, l’Ajuntament de Reus va penjar, el passat 2 de novembre, la pancarta ‘Llibertat presos polítics’ al consistori. Una pancarta que es va haver de retirar a finals del mateix mes de novembre davant l’ordre de la Junta Electoral per tal de «garantir la neutralitat durant la campanya electoral».



Com que el requeriment de la junta electoral sobre la pancarta era tan sols durant la campanya electoral, l’ANC de Reus ha esperonat l’Ajuntament de la ciutat a tornar a penjar-la. Per tal que no suposi cap cost al consistori, l’ANC afirma que els pot cedir més pancartes amb la inscripció ‘Llibertat presos polítics’ en cas que ja no disposin de la que tenien.