Incendi sense ferits en un habitatge de Reus

L'element que s'ha incendiat és un aquari, i l'immoble ha quedat afectat pel fum

Actualitzada 04/01/2018 a les 10:47

Quatre dotacions de Bombers han treballat, la matinada d'aquest dijous 4 de gener, en un incendi d'habitatge a Reus. El succés s'ha produït a les 5.24h al número 24 de l'Avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer. L'element que ha causat el foc ha estat un aquari, segons han indicat els Bombers de la Generalitat, i l'habitatge ha quedat afectat pel fum.



En el moment de l'incendi hi havia una dona i un gos a l'interior de l'immoble, els quals han sortit pel seu propi peu i no han resultat ferits. L'incendi s'ha donat per controlat a les 5.46h de la matinada, vint minuts més tard que s'hagi produït.