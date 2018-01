Roben una desena d'aparells d'aire de l'Escola Els Ganxets

Els agents van poder detinir un dels dos presumptes autors del robatori, un veí de Reus de 33 anys

Redacció

Actualitzada 03/01/2018 a les 09:30

Entre els dies 29 i 30 del passat mes de desembre, una desena d’aparells d’aire acondicionat van ser sostrets de l’interior d’alguns dels barracons de l’Escola Els Ganxets per almenys dos individus que hi accediren per arrencar la instal·lació i endur-se els aparells.



Un veí que va presenciar els fets va donar la veu d’alarma a través del telèfon 112, ja el dia 30, i agents de la policia catalana que van personar-se al centre escolar van poder detenir un dels dos pressumptes autors dels robatoris, un home de 33 anys, nacionalitat espanyola i veí de Reus. L’altra persona, però, encara es trobaria fugida.



Tal com detallen fonts dels Mossos d’Esquadra, els aparells d’aire acondicionat els havien anat acumulant dins una construcció propera a l’escola, i alguns d’ells estaven sent desmuntats. Altres, però, van poder recuperar-se en bon estat.