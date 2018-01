Prop de 300 casos en un dia saturen les urgències a l'Hospital Sant Joan

La confluència de malalts crònics que es descompensen, virus respiratoris i els inicis de la grip genera episodis en què el servei «es troba sobrepassat»

Actualitzada 03/01/2018 a les 09:43

Les urgències de l’Hospital Sant Joan de Reus van patir de nou ahir «moments puntuals» de col·lapse que s’havia donat igualment en les darreres setmanes. Fonts del centre sanitari apuntaven ahir que el servei es troba en els darrers dies «sobre les 300 urgències» quan la xifra d’una jornada ordinària oscil·la entre les 220 i les 230.



Una situació, aquesta, que se suma a l’assistència a malalts crònics que es descompensen i necessiten una atenció més llarga, la multiplicació dels casos de virus respiratoris –n’hi ha que són grip i d’altres que no, tot i que aquesta ja ha començat i s’espera el seu moment àlgid en un parell de setmanes– i al fet que «si vénen moltes ambulàncies en poc temps, es necessita un marge per gestionar-les». D’aquí, expliquen les mateixes fonts, les imatges d’acumulació d’ambulàncies a les portes d’urgències en els darrers dies.



Des de l’Hospital Sant Joan aclareixen que, en qualsevol cas, «quan arriba un malalt greu en ambulància no s’espera ni un segon», ni resulta afectat per aquests «moments determinats en què el servei es veu sobrepassat». Ahir cap a les sis de la tarda, hi havia mitja dotzena d’ambulàncies a la zona d’urgències. El passat 27 de gener, quan es van atendre un total de 330 urgències, el servei va absorbir fins a 65 ambulàncies.



Les mateixes fonts concreten que les urgències treballen «a ple rendiment» i que «cada dia es du a terme una reunió amb tots els responsables d’urgències i la direcció de l’hospital per valorar la situació».



La plaça de director

A través de la seva borsa de treball i en relació a la taxa de reposició que determina la cobertura dels llocs que han quedat vacants al llarg de l’any, l’Hospital Sant Joan de Reus ha convocat la plaça de director del servei d’urgències, una tasca que venia desenvolupant en funcions des del març d’aquest mateix 2017 el doctor Salvador Sarrà. Sarrà va accedir provisionalment al lloc procedent de l’Hospital del Vendrell, i va rellevar l’anterior persona al càrrec –la qual va passar a desenvolupar altres funcions dins el centre sanitari, tal com van assegurar fonts del Sant Joan– coincidint en el temps amb un període de forta proliferació de denúncies públiques sobre col·lapse.

Els requisits per accedir a la direcció de les urgències del Sant Joan, tal com quedava detallat en les bases de la convocatòria, són dos: disposar de la llicenciatura en medicina i cirurgia i presentar un projecte per a la gestió del servei. El termini per presentar-s’hi va acabar el 22 de desembre.