Els patges reials prenen bona nota dels desitjos dels més petits

La recollida de cartes s’allargarà dos dies més als Jardins de la Casa Rull

Redacció

Actualitzada 03/01/2018 a les 10:09

Des d’ahir i fins el dia 5, aquest divendres, els patges reials estan instal·lats als Jardins de la Casa Rull per recollir els desitjos que els més petits han formulat per als Reis Mags d’Orient. El mateix dia 5 és previst l’acte d’arribada i de benvinguda dels Reis Mags de l’Orient a la plaça d’Anton Borrell, al parc de Sant Jordi, en companyia de la Banda del Pare Manyanet.



Després de les pertinents salutacions institucionals amb l’alcalde de Reus i la resta de membres de la corporació i d’un recorregut per diferents indrets de la ciutat, els Reis d’Orient iniciaran la Cavalcada de Reis a les set de la tarda des del capdamunt del carrer Ample i passaran per diferents carrers del centre de Reus. Finalitzaran el trajecte al Mercadal, on Ses Majestats sortiran al balcó de l’Ajuntament per rebre les claus de la ciutat.



Llegir les peticions

Aquests últims dies han servit els patges, amb tot, per conèixer la ciutat una mica més i anar llegint les primeres cartes per tal que els Reis Mags d’Orient puguin anar preparant els seus regals per deixar-los a punt a casa de cada nen.



Els primers petits, i els més curiosos i inquiets, ja van passar ahir pels Jardins de la Casa Rull per dipositar les seves cartes. Els qui no havien posat blanc sobre negre els seus desitjos, també els van poder explicar. La resta de la feina la farà la màgia. I Ses Majestats, que hauran de prendre bona nota de les preferències de cadascun abans que la nit de Reis no els enxampi .