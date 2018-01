Recullen firmes perquè el de Mas Mainer no sigui el 'Parc de l'1 d'octubre'

Una petició a Change.org rebutja la denominació aprovada al ple perquè «fa referència a un fet il·legal» i «el manteniment es farà amb impostos de tots»

Una petició impulsada a través de la plataforma Change.org i adreçada a l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, recull signatures a la xarxa sota la proclama que «no volem un parc anomenat 1 d’octubre a Reus». La iniciativa, engegada a finals de la setmana passada per l’usuari Ciudadanos de Reus i que ahir al vespre superava les 2.800 firmes, té relació amb l’aprovació, en el ple del 28 de desembre, d’una proposta de moció impulsada pel Comitè de Defensa de la República (CDR) de Reus i traslladada a votació per ERC i la CUP que demana batejar la nova zona verda de Mas Mainer com a Parc de l’1 d’octubre. La moció va prosperar amb el vot en contra de Ciutadans i PSC, l’abstenció dels dos regidors d’Ara Reus i després que els dos del PP haguessin abandonat el saló de plens.



En detall, el ple va acordar «realitzar tots els tràmits necessaris per batejar amb el nom Parc de l’1 d’octubre la zona verda de nova creació de Mas Mainer, ubicada a l’avinguda de l’Onze de setembre, tocar a l’Escola Joan Rebull», posar aquest propòsit damunt la taula de la corresponent comissió i, en cas de rebre llum verda d’aquesta, que la decisió es produeixi «en el menor temps possible».



Correspon ara a la comissió de denominació de vials, doncs, analitzar i determinar si el parc acaba rebent aquest nom o no. En aquest sentit, la proposta de moció elaborada pel CDR i assumida per ERC i la CUP valorava, entre altres qüestions, que la de l’1 d’octubre «és una data que no oblidarem mai pel seu impacte emocional complicat de digerir, que després d’aquests terribles fets que van poder ser observats arreu del món va arribar la ignomínia del no reconeixement dels esdeveniments ni dels ferits, no tan sols no dedicant-nos ni una sola paraula de solidaritat sinó en alguns casos arribant al sarcasme més inhumà».



Trobar «un nom més adequat»

En la carta inclosa dins la petició a Change.org, l’usuari que la impulsa valora que «no podem permetre que els nostres fills juguin en un parc amb un nom que fa referència a un fet il·legal i que ha enfrontat a tots els ciutadans». I apunta que «el manteniment d’aquest parc es pagarà amb els impostos de tots i aquest nom no ens representa a la majoria». La petició acaba demanant «la vostra ajuda per evitar-ho i que es trobi un nom més adequat per una zona infantil». En els darrers mesos, Change.org ha recollit diverses peticions en el mateix sentit que aquesta.



El nou espai verd de Mas Mainer, de qualsevol forma, va ser batejada ja fa algunes setmanes de manera simbòlica pel mateix CDR de Reus, que hi va col·locar uns indicatius d’aspecte similar als que fa servir l’Ajuntament de Reus i on es pot llegir Parc de l’1 d’octubre.