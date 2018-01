Els infants gaudeixen de tallers i manualitats de Nadal al Gaudí Centre

Aquest servei de ludoteca, nou d’enguany, va obrir el 27 de desembre i hi ha programades noves sessions per aquests 2, 3 i 4 de gener

Actualitzada 02/01/2018 a les 15:56

Els nens i nenes de Reus poden gaudir durant aquest Nadal d’un nou servei de ludoteca al Gaudí Centre, el qual ha iniciat l’Agència Reus Promoció en el marc de les activitats ‘Reus és Nadal’. Els infants realitzen tallers infantils i manualitats relacionades amb l’època nadalenca, la figura d’Antoni Gaudí i el Modernisme.Les primeres sessions d’aquest servei de ludoteca van tenir lloc els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre. Per als propers dies se n’han previst noves sessions per als dies 2, 3 i 4 de gener. Els horaris previstos són de 10:30 a 12:00h, de 12:30 a 14:00h, de 16:00 a 17:30h i de 18:00 a 19:30h.Els tallers, d’una durada d’1,5 hores, s’adrecen a infants d’entre 4 i 10 anys i són de caràcter gratuït. Com que la capacitat és limitada cal fer reserva prèvia trucant al Gaudí Centre, al tel. 977 010 060, o bé per correu a infoturisme@reus.cat