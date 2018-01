Ciurana (CUP) nega que conduís sota els efectes de la marihuana quan va ser sancionat a València

El regidor qüestiona que les forces de seguretat hagin filtrat les seves dades personals perquè es faci una «feina de desprestigi»

El regidor de la CUP a l'Ajuntament de Reus, Oriol Ciurana, ha explicat la seva versió, a través del compte personal de Twitter, sobre la sanció que va rebre el passat dissabte, al País Valencià, per, presumptament, conduir sota els efectes de substàncies estupefaents i que la matinada d'aquest dimarts s'ha fet pública a través del digital del diari Las Províncias.



Ciurana ha confirmat que va patir aquesta sanció administrativa per part de la Guàrdia Civil durant un control de trànsit a Tavernes de la Valldigna. El regidor explica que, «al d'alcoholèmia vaig donar 0,0 mg i al d'estupefaents vaig donar positiu en thc. Ja s'ha demostrat en altres ocasions la fiabilitat d'aquest test.».



El regidor de la CUP ha afegit que efectivament havia 'fumat' divendres a la nit. «Vaig anar a dormir, vaig esmorzar, vaig dinar i després vaig agafar el cotxe per anar al Festivern. En cap cas anava sota els efectes de la marihuana, però és evident que la persecució anirà per tots els canals possibles», afegia.



Ciurana reflexionava sobre la circumstància que el seu nom aparegués a la premsa per aquesta sanció. Segons el regidor, «veig amb preocupació com en aquest Estat de dret (que diuen que és), les forces de seguretat filtrin dades personals perquè la premsa del règim faci la seva feina de desprestigi». El regidor conclou la seva contesta a Twitter recordant que, «en aquest país que ens obliguen a viure no està penat el consum».



Segons que la passada nit publicava el rotatiu valencià, Oriol Ciurana va ser sancionat en un control que la Guàrdia Civil va realitzar a la localitat de Taverbes de la Valldigna, a la comarca de la Safor. El control coincidia amb els dies de celebració del festival Festivern, que es va iniciar el dia 29 i que va finalitzar diumenge.



Ciurana ha estat protagonista de l'actualitat informativa durant els últims dies per la seva detenció, juntament amb la també regidora cupaire Marta Llorens, per un presumpte delicte d'incitació a l'odi a la Policia Nacional. Els dos regidors, investigats juntament amb altres membres de la corporació reusenca, s'havien negat a declarar en dues ocasions davant la jutgessa que duu el cas. Finalment van ser detinguts per ordre judicial per obligar-los a comparèixer, tot i que es van acollir al seu dret de no declarar.