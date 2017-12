La Prioral de Reus fa repicar les campanes per la pau

Diversos campanars catalans s'han sumat a la inciativa per commemorar que l'1 de gener és la Jornada Mundial de la Pau

ampaners d’arreu del país s’han sumat als actes per la Jornada Mundial de la Pau, que se celebra el primer dia de l’any, i han fet repicar les campanes seguint la tradició que van començar fa més de vint anys els campaners de la catedral de Tarragona. A Reus, els campaners s’hi han sumat amb un toc de reivindicació propi des del campanar de la Prioral. Blanca Cabré, membre dels campaners de Reus, ha explicat que el toc és diferent del que fan la resta de l’any. «Des del pis superior, fem tocar la campana més petita, de Sant Bernat, i la fem ventar; la més gran, la Petra Clàudia, la repiquem», ha detallat Cabré, que diu que no fan cap altre toc on s’utilitzi les campanes d’aquesta manera. El repic de la campana petita representa la veu del poble i el de la més gran simbolitza les ganes de fer arribar aquesta veu més lluny amb el seu so. A les dotze del migdia, centenars de campanars d’arreu dels països catalans han repicat tot fent un crit per un món sense conflictes on tothom pugui viure en pau i dignitat.



El grup dels Campaners de Reus estan conformats per joves dels dos agrupaments escoltes del municipi, l’AEiG MontsanCim i l’AEiG Misericòrida. Aquesta acció va lligada amb el treball que dia a dia, i especialment pels volts de Nadal, es fa des dels agrupaments escoltes de conscienciació de la realitat social mundial i de treballar per la pau en els aspectes més habituals i quotidians de la rutina diària.