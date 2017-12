Un incendi en un pàrquing soterrat de Reus afecta dos vehicles i una motocicleta

Un total de 9 dotacions dels Bombers han treballat per extingir el foc

Actualitzada 29/12/2017 a les 08:52

Un total de 9 dotacions de Bombers s'han mobilitzat, la matinada d'aquest divendres 29 de desembre, per apagar un incendi que s'ha produït en un aparcament soterrat a Reus. El foc s'ha originat poc abans de les 3 de la matinada en un pàrquing d'un edifici de cinc pisos situat a la Riera de Miró. Les flames han afectat dos vehicles i una motocicleta, mentre que la planta -2 de l'aparcament ha quedat afectada pel fum. No s'han hagut de lamentar ferits.



En aquests moments es desconeixen les causes de l'incendi. Els Mossos, que també es van traslladar fins el lloc dels fets junt a la Guàrdia Urbana de Reus, es fan càrrec de la investigació per determinar què va provocar el foc.