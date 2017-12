La tercera regidora de la CUP de Reus investigada pel cas 1-O no es presenta a declarar

Mariona Quadrada va rebre la segona citació dimecres quan els Mossos van detenir als seus dos companys per portar-los davant la jutge

Actualitzada 29/12/2017 a les 12:04

La tercera regidora de la CUP de Reus, Mariona Quadrada, que està investigada pel cas del manifest de l'1 d'Octubre, no ha anat a declarar davant la jutge d'instrucció 2 de Reus. Quadrada estava citada a les 10:00 hores d'aquest divendres per comparèixer al jutjat pel presumpte delicte d'incitació a l'odi del qual se l'acusa, juntament amb altres regidors i l'alcalde Carles Pellicer. Aquesta era la segona citació que Quadrada rebia. En la primera citació el seu advocat va al·legar indisponiblitat. La segona citació la va rebre justament dimecres quan els Mossos d'Esquadra van detenir als seus dos companys, el regidors cupaires Marta Llorens i Oriol Ciurana, que no havien comparegut dues vegades sense justificació a la crida de la jutgessa. Quadrada s'exposa ara també a ser detinguda per fer-la comparèixer al jutjat com ha passat amb Llorens i Ciurana –que van passar la nit de dimecres a comissaria retinguts-.



Segons fonts judicials, de moment no hi ha cap decisió adoptada en aquests moments com a conseqüència de la no compareixença de Mariona Quadrada. Tampoc es pot preveure quan temps pot trigar la magistrada a aixecar una ordre de detenció contra la regidora cupaire perquè la policia la porti davant les instàncies judicials. En el cas Llorens i Ciurana va passar gairebé un mes, fet poc habitual. Els dos edils reusencs estaven citats a declarar per segon cop el 29 de novembre i van rebre l'ordre de detenció el 26 de desembre. Ara bé, en aquest cas, ha coincidit amb el període electoral del 21-D.