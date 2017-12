Reus remodelarà un tram del carrer Balmes per millorar l'accessibilitat dels vianants

L’Ajuntament ha tret a concurs l’execució de les obres, que tenen un pressupost de licitació de 99.330,31 euros

L’Ajuntament de Reus ha tret a concurs l’execució de les obres de remodelació del carrer de Balmes, en el tram comprès entre el carrer de Josep Prous i Vila i l’Avinguda de Jaume I. L’objectiu és convertir el carrer en un espai a un sol nivel per eliminar les barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat dels vianants. El pressupost de licitació és de 99.330,31 euros (IVA inclòs) i el termini d’execució previst, de 4 mesos. La longitud del tram a remodelar és de 84 metres, amb un àmbit afectat total de 668 m2.



Actualment aquest tram del carrer de Balmes és de sentit únic, amb aparcament en cordó a un costat. Es mantindrà el mateix sentit de circulació i serà a un nivell per millorar l’accessibilitat dels vianants tot augmentant l’amplada de les voreres actuals. La remodelació també inclou la substitució de les tapes de clavegueram dels pous de registre, la millora i ampliació de la recollida d’aigües pluvials i la connexió de les baixants de pluvials a la xarxa de clavegueram.



Per al desenvolupament dels treballs de remodelació es procedirà a la neteja del terreny i a l’enderroc de les voreres i vorades. El carrer es pavimentarà amb base de formigó i la zona de circulació amb una capa d’aglomerat asfàltic, delimitada per peces de granit.