Els reusencs envien el 155 a l'espai

L’Agència Reusenca de l’Espai, ARE, enlairarà aquest vespre el nou prototip Speteck 155

Actualitzada 27/12/2017 a les 19:41

L’any 1969 els nord-americans van trepitjar per primera vegada el sòl lunar. Aquesta fita va donar la volta al món, però a Reus ja feia molts anys que s’enviaven coets a l’espai. Concretament, des de l’any 1957, quan un consell de savis reusencs van enlairar el primer prototip de l’Speteck, un coet amb destí a la Lluna. La iniciativa va tenir tant d’èxit que des de llavors, cada 28 de desembre, el Consell de Savis Reusencs enlairava un nou artefacte. Així ho van estar fent durant les dècades dels anys 60 i 70, fins que la tradició es va refredar. Però a les acaballes del segle associacions vinculades sobretot al Carnaval la van recuperar. L’any 2008 en va prendre el relleu el Ball de Diables de Reus, i des de llavors que l’Speteck ha tornat a fer retronar el centre de Reus amb la seva pólvora espacial.



La comissió encarregada d’organitzar l’esdeveniment és l’Agència Reusenca de l’Espai (ARE), que compta amb la col·laboració del Consell de Savis, que des de fa mesos estan treballant en el prototip. Roger de la Cruz, cap del Ball de Diables de Reus, explica quin serà el destí del coet: «en principi la intenció és arribar a Mart, però si s’enlaira ja estarem contents. En el cas que hi arribem, ja veurem què fem, de moment el full de ruta encara no està molt clar».



El prototip, que ha estat construït amb enginyeria puntera i «material molt especial», ha estat batejat amb el nom d’Speteck 155. «Senzillament, és un número que ens agradava», ha aclarit de la Cruz. A més, el Consell de Savis ha decidit que enguany estarà tripulat per un pilot «molt especial, que s’ha fet famós els últims mesos», i que a més anirà tot vestit de color groc. «El ficarem a dins, i la idea és fer-lo enlairar cap al cel, tot i que, si no funciona, potser es cremarà», apunten des del Consell.



La darrera vegada que es va celebrar l’esdeveniment, al 2015, l’Speteck va petar fort però no es va enlairar. En aquella ocasió l’ARE va explicar que l’havia ensamblat amb enginyeria puntera i les vies de tren del Carrilet, 1.515 quilos de pólvora i 1.515 de plutoni i, de refrigerador, l’aigua de la Fira. L’any 2016 la missió no es va dur a terme perquè la base de llançament, que anys enrere havia estat la plaça de la Llibertat, estava ocupada per la pista de gel. «A la plaça del Mercadal no hi havia espai i ens van oferir la plaça Prim, però l’espai era molt petit i no volíem acabar cremant el Círcol o el Fortuny», explica de la Cruz.



Aquest 2017 s’ha recuperat el punt de llançament tradicional, la plaça del Mercadal. L’acte començarà a dos quarts de vuit amb una comitiva que sortirà de la plaça del Condesito i recorrerà els carrers de Llovera i Monterols fins al Mercadal. El coet i els savis estaran acompanyats de diversos elements festius de la ciutat, i enguany el Savi d’Honor, i per tant encarregat de disparar el coet, serà el Drac, que aquest any celebra el seu 25è aniversari. «No descartem que digui unes paraules», ha anunciat de la Cruz.