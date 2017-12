El cinema s'alia amb les activitats tradicionals en el Parc de Nadal 2017

La cita, que va obrir dimecres a FiraReus alhora que el ‘NDLxJoves’ a La Palma, homenatja al setè art coincidint amb l’eufòria pel curt de l’ECIR ‘Timecode’

Redacció

Actualitzada 27/12/2017 a les 21:42

Dedicat al cinema, com a homenatge particular a un any en què el setè art ha estat protagonista especial a la ciutat, entre altres, amb els diferents premis assolits pel curtmetratge sorgit de l’Escola de Cinema de Reus (ECIR) Timecode, el Parc de Nadal va obrir portes ahir a FiraReus. La cita assoleix la 39a edició ocupant el total dels 6.000 metres quadrats de l’equipament i amb la presència de 40 entitats que hi faran la seva aportació en forma de tallers i activitats programades. El regidor d’Esports, Jordi Cervera, va inaugurar ahir el Parc de Nadal, del qual va destacar, al moment de presentar-lo, tant l’esforç municipal per mantenir-ne el nivell com l’entusiasme que les entitats hi posen. El preu de l’entrada es manté a 5 euros, amb els descomptes habituals.



40 entitats i el vessant solidari

La ludoteca infantil, els tallers i les activitats esportives copen els espais del Parc, complementats amb les actuacions, cercaviles i la zona d’atraccions exteriors i que suposen una variada i àmplia gamma de propostes, més de 80. L’esdeveniment no ha renunciat tampoc enguany al seu vessant solidari. I és per això que la Fundació Noelia disposa de nou d’un punt de recollida de taps en benefici de la recerca de la malaltia de la distròfia muscular congènita per dèficit de col·lagen VI. L’altra acció solidària és una iniciativa de Càmping Serra de Prades, que aprofitar per donar a conèixer i promocionar la fundació Jeb Andrews que lluita contra el càncer infantil. El Parc obrirà les portes fins el dijous 4 de gener, en horari de 15:00h a 21:00 hores, excepte el 31 de desembre que tancarà a les 20:00h i l’1 de gener, que romandrà tancat. Reus Transport posa a disposició dels usuaris la L50 i la L81.



El Casal de Joves també va tornar a obrir les seves portes ahir, per Nadal, amb NDLxJoves, un programa pensat i dissenyat per oferir als joves de 12 a 17 anys un espai on poder realitzar diferents activitats lúdiques i formatives de forma conjunta.