La jutge ordena la detenció de dos regidors de la CUP de Reus arran de les mobilitzacions de l'1-O

Marta Llorens i Oriol Ciurana no havien comparegut després de ser citats dos cops a declarar per un presumpte delicte d'odi contra la policia espanyola

Actualitzada 27/12/2017 a les 02:25

La titular del Jutjat d'instrucció número 2 de Reus ha ordenat la detenció de dos regidors de la CUP de Reus arran de les mobilitzacions de l'1-O. Es tracta de Marta Llorens i Oriol Ciurana, que ja havien estat citats dos cops a declarar –sense èxit adduint que no reconeixen la justícia espanyola- per un presumpte delicte d'incitació a l'odi contra la policia estatal.



«Ens han notificat l'ordre de detenció de dos dels regidors de la CUP Reus arran de les mobilitzacions de l'1-O!. Davant la repressió de l'estat, nosaltres seguim dempeus, alegres i combatents!. Els carrers seran sempre nostres», ha piulat la CUP Reus, que també han anunciat mobilitzacions per aquest dimecres al matí. Els Mossos d'Esquadra seran els encarregats de formalitzar l'arrest, que es podria produir en les properes hores. Després de ser posats a disposició de la jutgessa del cas 1-O a Reus està previst que Llorens i Ciurana siguin deixats en llibertat amb càrrecs.