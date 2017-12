La Creació recupera el diable en la 29a edició dels Retaules Vivents

L’escena del Naixement ha incorporat aquest 2017 l’al·leluia de l’Escolania, Cor Jove i Capella de la Puríssima Sang, tot i que ahir no es va poder sentir

Una seixanta de petits actors i prop de quaranta dansaires de diferents escoles de Reus han tornat a donar lloc, enguany, les vuit escenes bíbliques que integren els Retaules Vivents de Nadal. La 29a edició de l’acte, impulsat pel Patronat Foc Nou i que narra episodis del naixement de Crist, va aplegar de nou ahir –en la tercera de quatre representacions, a l’espera que la darrera tingui lloc el 30 de desembre– desenes de curiosos a l’entorn de l’absis de la Prioral de Sant Pere. Entre ells, l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol. La cita incorporava aquest 2017 un bon grapat de novetats. La més rellevant, la interpretació «en viu i en directe» de l’al·leluia per part de l’Escolania, Cor Jove i Capella de la Puríssima Sang de Reus, prevista al desenllaç del retaule del Naixement.



L’escena amb més vigor dramàtic dels Retaules Vivents no va deixar sentir aquest dilluns, amb tot, les veus de la cinquantena d’integrants d’aquesta Secció de la Reial Congregació, que sí que havien posat el toc solemne a aquesta tradició divendres i dissabte i que, amb tota probabilitat tal com apuntaven des de l’organització, ho tornaran a fer el proper cap de setmana.



Portadors de torxes

Sí que es va poder veure ahir, com una altra entre les novetats, un diable aparegut al retaule de la Creació, la presència del qual es recuperava d’anys enrere per fer-la contrastar amb la del Profeta que hi anunciava tradicionalment la Bona Nova. I també un parell de portadors de torxes que, per primera vegada, encapçalaven el seguici vistós i colorista del monarca acompanyant els tres Reis d’Orient en el retaule del Palau del Rei Herodes. Aquest va ser, precisament, el més ric i també un dels més aplaudits, per la quantitat d’infants i joves que hi intervenien –prop de 50 del centenar que fan possible els Retaules Vivents hi col·laboraven, tots ells en edat escolar com marca la tradició– i per la intensitat de l’escena a les Peixateries Velles.



La tendresa va posar-la, una vegada més, un nen Jesús de carn i ossos, que es presentava ben abrigat tot i la treva que el fred va concedir ahir a la tarda a la capital del Baix Camp. I el Taller de Natzaret, on s’afanyaven els més menuts entre els col·laboradors que donen continuïtat els Retaules Vivents. Els Armats, estrena del 2016, van repetir.