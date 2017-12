El Mercadal s'omple per donar suport als dos regidors de la CUP detinguts

S'ha rebutjat l''habeas corpus' que permetria determinar si era necessària la seva detenció

Actualitzada 27/12/2017 a les 23:52

Novament mobilitzats. Avui per donar suport als nostres companys regidors de la @CUPReus detinguts. Marta i Oriol ens teniu al costat. pic.twitter.com/qjIqsfw8cc — Noemí Llauradó Sans (@nllaurado) December 27, 2017

La plaça del Mercadal de Reus s'ha omplert de gent que han volgut donar suport als dos regidors de la CUP a l'Ajuntament de Reus que han estat detinguts dins la causa per un pressumpte delicte d'odi contra la Policía Nacional.Marta Llorens i Oriol Ciurana han estat detinguts aquest dimecres al migdia a l'Ajuntament de reus per dos agents dels Mossos d'Esquadra de paisà. Han estat traslladats a la comissaria, on passaran la nit fins que siguin traslladats, dijous al matí, als jutjats de Reus. Allí, a les 9 del matí, han estat citats per la jutgessa que porta el cas de la denúncia presentada pel document signat per diversos grups municipals demanant que la policia espanyola deixés d'hostatjar-se a l'hotel Gaudí de Reus després dels episodis de violència de l'1 d'octubre.Malgrat que els advocats dels detinguts han intentat, primer que s'avancés la vista ambla jutgessa i després han sol·licitat l''habeas corpus', que els ha estat denegat (tot i que la magistrada disposava de 24 hores per resoldre'l). Aquest tràmit judicial hauria permès que un altre jutge determinés si estava justificada la detenció dels dos regidors, quan han de declarar dijous.