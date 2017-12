Desviats a Reus per segona setmana consecutiva els vols amb esquiadors britànics a causa de la boira a Lleida-Alguaire

Aquest fenomen meteorològic ja va impedir l'aterratge a l'aeroport lleidatà dels quatre primers vols amb esquiadors del touroperador Neilson d'aquesta temporada d'hivern

Els quatre vols del touroperador Neilson que aquest dimecres al matí havien d'aterrar a l'Aeroport de Lleida-Alguaire procedents del Regne Unit han tornat a ser desviats a Reus per segona vegada consecutiva a causa de la boira, tal com va passar la setmana passada amb els primers quatre vols amb esquiadors organitzats pel touroperador britànic d'aquesta temporada. Es tracta dels vols procedents de Manchester, Londres (2) i d'East Midlands, que havien d'aterrar a Lleida-Alguaire aquest dimecres entre les 8.55 i les 9.30 hores i que després estava previst que tornessin amb més passatgers cap a les ciutats d'origen. Els esquiadors seran traslladats des de Reus en autocar fins al Pirineu andorrà on s'estaran fins dimarts vinent. En els darrers dies tampoc han pogut aterrar per culpa de la boira a l'aeroport lleidatà els vols d'Air Nostrum entre Palma i Lleida-Alguaire. Divendres, va ser desviat a Reus, mentre la connexió de diumenge, a l'Aeroport de Barcelona-el Prat.