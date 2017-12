Crida als creditors de Virginias en un nou pas del concurs

S'obre un termini d'un mes perquè es comuniquin els deutes per ser aprovats per l'autoritat concursal

Redacció

Actualitzada 26/12/2017 a les 21:43

El jutjat mercantil número 1 de Tarragona ha obert un termini d’un mes per tal que els creditors de l’empresa Industrias Rodríguez SA, que fabrica dolços i torrons sota la firma Virginias i té seu al passeig Sunyer de Reus, comuniquin els seus crèdits a l’administració concursal per al seu posterior reconeixement. Es tracta d’un tràmit més en el sentit del procés concursal voluntari que va posar en marxa fa poques setmanes Virginias, que es trobava des de principis d’any en situació de preconcurs. Al llarg d’aquests últims mesos no havia portat a terme cap moviment per assolir una entesa amb la banca creditora que refinancés el deute, el qual ascendiria, segons va publicar al seu moment La Vanguardia, a entre 15 i 20 milions d’euros. Virginias té fàbriques a Reus i Lleida i compta, segons el mateix rotatiu, amb prop de 120 treballadors.