Ha demanat informació a tots els parcs de bombers del Camp de Tarragona per identificar els membres del cos relacionats amb les protestes de l'1-O

Actualitzada 27/12/2017 a les 18:37

Segons que ha avançat el Canal 324, la jutgessa que instrueix la causa per les protestes a Reus davant de l'hotel Gaudí, on s'allotjaven policies desplaçats per l'1-O, ha requerit informació a set parcs de bombers per identificar els membres d'aquest cos que van participar en aquestes manifestacions.



El requeriment s'ha enviat als parcs de Tarragona, Valls, l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils, Alcover, Falset i Cornudella de Montsant.



Segons el 324, en un primer informe la Policia Nacional es va equivocar en les identificacions. La titular del jutjat d'instrucció número 2 de Reus, María José Nadal, instrueix una causa per un delicte d'odi en relació amb aquests fets, i ha citat, entre altres persones, quatre bombers, que ja han declarat a la seu judicial.



Després d'aquestes declaracions, la Brigada d'Informació de la Policia Nacional ha fet arribar un nou informe a la jutge en el qual assumeixen errors d'identificació i, per solucionar-los, demanen que es requereixi informació a més parcs de bombers.