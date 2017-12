Un gos cau per un pou d'aigua de 25 metres de fondària

Els bombers han rescatat un gos a una finca de Reus que havia caigut dins un pou

Nil Morato

Actualitzada 23/12/2017 a les 16:31

Aquest matí un gos ha caigut dins un pou d’aigua de 25 metres de profunditat. Els propietaris, en veure que no trobaven forma de rescatar l’animal han trucat als bombers. Una dotació s’ha desplaçat fins al camí dels Copons número 11, per treure al gos del pou. Els bombers han hagut de muntar una instal·lació amb cordes per poder agafar l’animal. Els propietaris del Nemo, nom del gos en qüestió, l’han portat al veterinari per assegurar-se que no ha patit cap dany greu.