Els Avis de Reus tornen a manifestar-se per la llibertat dels presos un cop aixecada la prohibició de la Junta Electoral

El germà de Jordi Sànchez ha participat en una protesta ‘especial’ davant les festes de Nadal on s’han agrupat unes 700 persones.

ACN

Actualitzada 23/12/2017 a les 19:46

Els Avis i Àvies de Reus han celebrat aquest dissabte una manifestació 'extraordinària' per la llibertat dels presos polítics on han participat unes 700 persones. És la primera protesta un cop aixecada la prohibició de la Junta Electoral, que no els ha permès concentrar-se durant la campanya. A la mobilització, a la plaça del Mercadal, també ha participat el germà de Jordi Sànchez, que ha agraït el suport dels avis i ha recordat que «la repressió no queda limitada als que estan a la presó, sinó que l'Estat intenta estendre-la a totes les capes de la societat». Josep Sierra, portaveu del col·lectiu, ha explicat que sentien que era important fer una concentració abans de Nadal, quan hi haurà quatre cases on faltaran quatre persones a taula. A partir de dimecres, els avis reprendran la protesta cada migdia d'entre setmana.



Els Avis, que fins ara havien aconseguit convocar un màxim de 200 persones, han rebut el suport de diversos ciutadans i la convocatòria ha estat acollida per unes 700 persones. Com és tradicional, els manifestants, vestits amb bufandes i gorres grogues, han fet dues voltes en silenci a la plaça del Mercadal encapçalat per dues pancartes –llibertat per als presos i defensa dels drets humans. Quan han acabat, s'ha fet la lectura del manifest, en Xavier Sànchez ha dirigit unes paraules als concentrats i els Xiquets de Reus han fet un pilar. Durant la protesta, s'han recollit diners en una vidriola que ha funcionat com a caixa de solidaritat.



El germà de l'expresident de l'ANC ha afirmat que la campanya ha estat «plena d'incidències», amb la Junta Electoral «obligant a retirar pancartes de democracia» i la prohibició a la convocatòria dels Avis, qui «van intentar acomodar el discurs», optant per concentrar-se pels drets humans, tot i que tampoc se'ls va permetre. «Ja podem suposar a quins nivells estem arribant», ha lamentat Sànchez, que també ha vestit una bufanda groga que li ha regalat una de les àvies concentrades.



Sànchez, que ha explicat que encara no ha parlat amb el seu germà després de les eleccions, ha dit que la família està «moderadament esperançada» davant la citació del seu germà al Tribunal Suprem l'11 de gener, sense perdre de vista que s'ha incorporat nous investigats i que això pot donar-los pistes de com pot anar la pròxima citació, on el magistrat ha de decidir si els deixa en llibertat.



El germà de Jordi Sànchez ha estat l'únic familiar dels presos que ha pogut assistir a la concentració, però la dona de Jordi Cuixart també els ha traslladat el suport i podria assistir a alguna de les convocatòries dels Avis en un futur. La manifestació, en dissabte, coincideix en el dia que les famílies poden visitar els presos a Soto del Real i Estremera.



Els Avis i Àvies per la Llibertat van començar a protestar el 7 de novembre per reclamar la llibertat dels presos polítics i el 28 de novembre la Junta Electoral Provincial de Tarragona no els va permetre continuar les mobilitzacions. El col·lectiu va fer un intent d'esquivar la prohibició canviant el lema de la protesta i defensant els drets humans en lloc dels presos polítics, però tampoc se'ls va permetre. A causa d'això, van presentar 200 cartes al Síndic de Greugues perquè analitzi si s'han conculcat els seus drets.