La boira obliga a desviar a Reus un vol procedent de Palma que havia d'aterrar a Lleida-Alguaire

El mateix fenomen meteorològic va impedir dijous l'arribada a Alguaire de quatre vols que també van ser desviats a l'aeroport reusenc

Actualitzada 22/12/2017 a les 16:34

Per segon dia consecutiu la presència d'una intensa boira ha impedit l'aterratge d'un dels vols previstos a l'Aeroport de Lleida-Alguaire. Aquest divendres Air Nostrum ha hagut de desviar a l'Aeroport de Reus el vol procedent de Palma de Mallorca que hauria d'haver aterrat al migdia a Lleida-Alguaire, segons han explicat a l'ACN des de l'aerolínia. Als 45 passatgers que viatjaven a l'avió se'ls ha ofert el transport per carretera fins a Lleida, de la mateixa manera que s'ha traslladat a Reus les persones que tenien previst agafar el vol de tornada entre Alguaire i Palma per anar fins a les Illes Balears, segons ha informat la companyia. Cal recordar que aquest dijous la boira ja va obligar a desviar també a l'Aeroport de Reus els primers quatre vols amb esquiadors de la temporada d'hivern del touroperador britànic Neilson que havien d'arribar a Alguaire. Posteriorment, als passatgers se'ls va traslladar en autocar fins al Pirineu andorrà on s'estaran una setmana.