El Parc de Nadal de Reus obre les seves portes el 27 de desembre

El Parc de Nadal de Reus obrirà les seves portes del 27 de desembre al 4 de gener a firaReus. El Parc ocupa més de 6.000 m2 de les instal·lacions i compta amb la participació de 40 entitats de la ciutat.Aquesta edició està dedicada al cinema, com a homenatge a un any en que aquest art ha estat protagonista especial, entre altres, amb els diferents premis assolits pel curtmetratge sorgit de l’escola de cinema de Reus, 'Timecode'.L'espai de la Fundació Noelia recollirà taps en benefici de la recerca de la malaltia de la distròfia muscular congènita per dèficit de col·lagen VI. Els participants del Parc podran portar els seus taps solidaris i entrar en el sorteig d’una sortida familiar a la neu, deferència d’esquiades.com.Una altra acció solidària és la iniciativa del Càmping Serra de Prades, que pretén donar a conèixer i promocionar la fundació Jeb Andrews . Aquesta fundació, mitjançant la música, té com a objectiu la recerca de recursos destinats a la lluita contra el càncer infantil i a donar suport a les famílies en l’acompanyament d’aquesta malaltia.El preu de les entrades per visitar el Parc són de 5 euros. El bonus de 5 entrades surt a 22 euros i el bonus de 10 a 40 euros. Les famílies nombroses i monoparentals, grups, persones amb discapacitat i titulars del Carnet Jove surten a 4 euros.El Parc obrirà del 27 de desembre al 4 de gener de 15 a 21 hores, excepte el 31 de desembre que tancarà a les 20 hores i l’1 de gener, que romandrà tancat.