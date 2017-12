Investiguen un president de mesa a Reus que havia amagat sobres amb paperetes de C's

Darrere de la mesa també han trobat una capsa amb paperetes de la formació taronja i sobres buits

Redacció

Actualitzada 21/12/2017 a les 18:27

Segons informa el mitjà reusdigital.cat el col·legi Pompeu Fabra de Reus ha viscut un episodi de tensió durant el dia d'avui, alguns testimonis han informat el mitjà reusenc que el president d'una mesa ha mantingut durant tot el matí una actitud provocativa, arribant a cridar «Bingo» quan l'urna de la mesa que presidia ha arribat als 155 vots.



L'actitud del president de la mesa no ha cessat, durant la jornada ha abandonat el seu lloc per anar fumar constantment fins que, al voltant de la 1 del migdia, s'ha detectat que tenia amagades a la cadira diverses paperetes de Ciutadans. En declaracions al mitjà citat anteriorment, la cap local Patrícia-Carlota Agudo ha explicat que els sobres estaven preparats per la gent gran. Darrere de la mesa també han trobat una capsa amb paperetes de la formació taronja i sobres buits.



Els Mossos d'Esquadra s'han personat al Pompeu Fabra però no han aixecat acta, la Junta Electoral està investigant el succés.