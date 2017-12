Desvien a Reus dos vols britànics que havien d'aterrar a l'Aeroport de Lleida-Alguaire per «qüestions d'operativitat»

Tot i que la boira que hi havia a primera hora s'ha aixecat la companyia ha decidit desviar tots els vols programats durant la jornada

Actualitzada 21/12/2017 a les 21:08

Els dos vols del touroperador Neilson que havien d'aterrar aquest dijous a la tarda a l'Aeroport de Lleida-Alguaire, l'un a un quart de sis procedent de Londres-Stansted i l'altre a les vuit menys deu procedent de East Midlands, han estat desviats també a l'Aeroport de Reus. Tot i que la boira espessa ha obligat a desviar els vols previstos pel matí, aquesta ja s'ha aixecat a l'aeroport lleidatà, però la companyia ha decidit desviar també els de la tarda per «qüestions d'operativitat», segons ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat. D'aquesta manera, novament per culpa de la boira, l'Aeroport de Lleida-Alguaire no ha pogut operar amb normalitat la primera jornada de vols d'hivern en què es traslladen esquiadors provinents del Regne Unit per anar a les pistes d'Andorra.



El primer vol que s'ha hagut de desviar per culpa de la boira aquest dijous ha estat el que havia d'arribar a les 8.55 provinent de Manchester i el segon el de les 9.20 provinent de Londres-Gatwick. Tant en el cas dels vols de matí com els de la tarda, Neilson s'ocupa de traslladar igualment en autobús els passatgers fins al seu destí final que són les pistes d'esquí d'Andorra. El fet que la boira hagi impossibilitat els aterratges a l'Aeroport de Lleida-Alguaire obliga a modificar la logística d'operativitat de Nielson i per això, encara que a la tarda no hi hagi boira, es mantenen els desviaments a Reus.