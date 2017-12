Desenes de persones es reuneixen per admirar el solstici d'hivern a través de la Prioral

A diferència de l'any passat, enguany s'ha pogut veure com el sol traspassa els finestrals del campanar de Reus

Redacció

Actualitzada 21/12/2017 a les 13:37

Desenes de persones s’han reunit al carrer del Vidre per observar l’instant en què el sol traspassa els finestrals del campanar de la Prioral de Sant Pere, el 21 de desembre, coincidint amb el solstici d’hivern. A diferència de l’any passat, on els núvols no van deixar que els curiosos contemplessin el fenomen, enguany els reusencs han pogut gaudir d'aquest moment. En acabar, l’institut muncipal Reus Cultura ha habilitat una taula amb coca de sucre i gots de moscatell per a tothom qui en volgués.



Es desconeix si la possibilitat de poder observar el sol a través dels finestrals va ser totalment intencionada pels constructors o va ser casualitat. Sigui quina sigui la raó, gràcies a aquesta perspectiva, un dia a l’any, tothom que ho vol, des del lloc indicat, és enlluernat pels rajos del sol que travessen la Prioral.