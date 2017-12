Tres anys i set mesos de presó per atracar dues dones a ple dia

L’home, amb antecedents, els va robar la bossa

Redacció

Actualitzada 20/12/2017 a les 09:30

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat una sentència de l’Audiència Provincial que fixa tres anys i set mesos de presó per a un home que va perpetrar un robatori amb violència a un habitatge de Reus.



Els fets es remunten a l’octubre del 2016 quan, tal com figura a la sentència, l’home va accedir a un bloc de pisos i, un cop a la setena planta, va abordar i «posar contra la paret» una dona de 73 anys que es disposava a accedir al seu domicili. Després d’immobilitzar-la, sempre segons detalla la resolució del TSJC, l’home va prendre-li la bossa d’una estrebada i va fugir per les escales. La bossa contenia 450 euros en metàl·lic i unes claus. Només vint minuts després, en ple carrer, va agafar una altra dona pel coll i també li va prendre la bossa, en aquell cas amb 30 euros.



L’home, de 30 anys i que no disposava d’ingressos fixos, havia estat condemnat al 2012 per dos delictes de robatori amb violència i intimidació a un any de presó i tres de prohibició d’aproximació per cadascun d’ells. També, per sentència de l’abril del 2015, a deu mesos i setze dies de presó per altres dos robatoris substituïda per treballs comunitaris.