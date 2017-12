La iniciativa 'Música x Joguines' recull més d'un centenar de joguines a Reus

El Conservatori de Reus ha lliurat aquest dimecres totes les joguines recollides a representants de Creu Roja

La iniciativa solidària 'Música x Joguines' del Conservatori de Música de la Diputació a Reus ha culminat aquest dimecres al migdia amb el lliurament d’un total de 119 joguines a representants de Creu Roja Reus, entitat que cada any realitza una campanya per recollir joguines destinades a famílies en situació econòmica vulnerable.



El passat dissabte el Conservatori va oferir concerts i tallers gratuïts, a canvi que els assistents portessin aquell dia una joguina nova i no bèl·lica. A l’escenari de l’Auditori Higini Anglès hi van actuar l’orquestra de corda i clavicèmbal, diferents agrupacions de corda, i el músic Xavier Lozano amb el seu espectacle Tubs del món. Durant tot el matí hi va haver tallers per nadons i per infants amb la música com a protagonista.