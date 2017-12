El sol tornarà a travessar el campanar de Reus aquest dijous en un nou solstici d'hivern

Els reusencs es reuniran al carrer del Vidre per veure el sol a través del campanar del prioral de Sant Pere

Els reusencs podran gaudir, aquest dijous 21 de desembre a les 10h, del curiós fenomen que es produeix coincidint amb el solstici d'hivern. Aquest dia és l'únic moment de l'any que es pot veure el sol a través dels finestrals del campanar de la prioral de Sant Pere des del carrer del Vidre. Els curiosos que s’hi acostin també podran gaudir de coca de sucre i vi ranci.



Com que el sol avança més baix a l’horitzó, es possible observar-lo des de la perspectiva del carrer del Vidre. Es desconeix si el fet de poder veure el sol a través dels finestrals en aquesta data és una casualitat o es tracta d’un fet intencionat per part dels constructors de l’església Prioral.



El passat 2016 els núvols van jugar una mala passada al sol i el fenomen no es va poder presenciar. Aquest any es preveu que no hi hagi núvols i es pugui tornar a veure com el sol travessa el campanar de Reus.