Els pressupostos participatius reben prop de 90 propostes de la ciutadania

La fase de presentació d’iniciatives per invertir 750.000 euros tanca amb majoria de projectes vinculats a urbanisme i mobilitat

Actualitzada 19/12/2017 a les 08:28

Segona fase: els suports

El procés participatiu engegat a finals de novembre per decidir a què es destinaran 750.000 euros de la partida d’inversió del pressupost municipal va tancar-se ahir, 17 de desembre, amb prop de 90 propostes registrades a la plataforma que l’Ajuntament va habilitar per a aquesta finalitat. En detall, al punt de les sis de la tarda eren 86 les iniciatives de ciutadans que s’hi havien inscrit i que hauran de ser agrupades, ara, en dos blocs: petites, que requeririen una inversió de fins a 50.000 euros; i grans, a partir d’aquesta xifra i fins a un màxim de 150.000 euros. Cada persona, a títol individual, tenia l’opció de presentar una sola proposta. Les que s’han rebut hauran de ser analitzades, d’inici, per comprovar que s’ajusten a criteris com resultar viables econòmicament, no suposar contractació de nou personal ni despeses de manteniment i respectar el marc legal existent.Les peticions formulades per veïns van des de la col·locació de més desfibril·ladors fins a la construcció d’una piscina pública coberta, la instal·lació de lavabos oberts al centre, millores a la tribuna del camp del Reddis, la creació d’un pumptrack –un circuit per a bicis–, la restauració de la Casa Navàs, un nou centre d’educació ambiental o un d’atenció a gats ferits. Moltes d’elles, amb tot, se centren en qüestions menors i molt concretes, com ara l’asfaltat del carrer dels Gegants, l’enrajolat del carrer Antoni Fabras, la implementació d’una rotonda a Roger de Bellfort o actuacions a l’arbrat de Mas Abelló.La majoria de les propostes entre aquestes 86, fins a 47 (35 i 12 respectivament), estan vinculades a urbanisme i mobilitat, i tracten sobre il·luminació de carrers, seguretat per a vianants, aparcaments i zones infantils i verdes. El capítol de medi ambient agrupa també una dotzena de suggeriments, entre els quals alguns de peculiars com la creació d’un bosc fruiter urbà o d’un espai per a recuperació de gats ferits. Benetsar s’endú també 11 projectes, 6 són propis d’esports, 5 corresponen a cultura i altres 2 estan relacionats amb l’ensenyament.Entre les peticions que els veïns del municipi han formulat sobre aquests 750.000 euros n’hi ha tde lligades a qüestions que l’Ajuntament es troba millorant avui dia, com és precisament la de la il·luminació, l’ampliació de voreres o la pavimentació de diversos carrers. Altres obren debat a l’entorn de propostes menys freqüents com la creació d’un espai d’escacs, la dispensació de cèdules d’habilitats per als locals ubicats en baixos o l’obertura d’un parc científic interactiu. La gratuïtat de l’aparcament que s’estudia a tocar de l’Hospital sant Joan és una altra de les proposres registrades al procés participatiu.Les inversions plantejades hauran de passar per un procés de validació entre el 18 de desembre i el 21 de gener, en què una comissió tècnica validarà o desestimarà les que no s’ajustin als criteris anunciats a la convocatòria del procés participatiu. Després, si en queden més de 40, entre el 22 de gener i el 4 de febrer, s’obrirà un procés de suports que servià per disposar de les 40 iniciatives finalistes –30 petits projectes i 10 grans projectes–, i cada persona podrà donar suport a un total de sis peticions.